Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Unfall abgehauen

Gaggenau (ots)

Kurz nach Mitternacht war der 44-jährige Fahrer eines Mercedes in der Nacht zum Samstag in der Murgtalstraße in Gaggenau unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei parkende Autos krachte. Der Mann ließ seinen Mercedes stehen und flüchtete zu Fuß, ohne sich um den Schaden, der rund 60.000 Euro betrug, zu kümmern. Er konnte unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Die Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung mit über einem Promille zu suchen sein. Eine Blutprobe war die Folge. /CBR

