Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt

Friesenheim (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer sowie ein Schaden von rund 2.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag. Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 33-jährige Mazda-Lenkerin die Heiligenzeller Straße und missachtete hierbei an der Einmündung zur Friesenheimer Hauptstraße die Vorfahrt eines dort fahrenden 37-jährigen Fahrers eines Pedelecs. Infolgedessen kam es zu einer Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht.

/sk

