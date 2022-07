Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Randaliert

Baden-Baden, Oos (ots)

Das aggressive Auftreten eines 21-Jährigen am Dienstagabend in einem Discounter in der Ooser Bahnhofstraße dürfte auf einen psychischen Ausnahmezustand des jungen Mannes zurückzuführen sein. Er wurde deshalb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Nach bisherigen Erkenntnisse soll der bereits zurückliegend auffällige Mann den Markt trotz bestehenden Hausverbots kurz vor 18 Uhr betreten, sich hierbei mit allerlei Waren eingedeckt und das Geschäft mit zwei prall gefüllten Taschen verlassen haben, ohne hierfür Zahlung zu leisten. Als er vom Personal angesprochen wurde, soll er die beiden Mitarbeiter unvermittelt angegriffen und auf sie eingeschlagen haben. Ferner soll der 21-Jährige den Vorraum des Discounters nahezu zerlegt haben. Unter dem Einsatz eines Polizeidiensthundes ist es den herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelungen, den Randalierer zu überwältigen. Neben den beiden Mitarbeitern des Discounters wurde auch der 21-Jährige bei seiner vorläufigen Festnahme unter anderem durch einen Biss des Polizeihundes leicht verletzt. Gegen ihn sind nun mehrere Ermittlungsverfahren anhängig.

/wo

