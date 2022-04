Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrügerische Anrufe, Verhaltenshinweise

Offenburg (ots)

Derzeit kann eine Häufung von betrügerischen Anrufen von angeblichen Mitarbeiter einer europäischen Polizeibehörde festgestellt werden. Noch unbekannte Täter hätten sich am Mittwochnachmittag telefonisch bei einem Mann gemeldet und sich als Mitarbeiter einer angeblichen Polizeidienststelle ausgegeben. In einem Gespräch, welches wohl auf Englisch geführt wurde, wurde dem Herren offensichtlich mitgeteilt, dass seine Identität angeblich in Zusammenhang mit Drogengeschäften benutzt wurde. Hier wurde vermutlich versucht an persönliche Daten zu gelangen. Aufgrund der sprachlichen Barriere habe der Anrufer das Gespräch jedoch schnell beendet. In einem anderen Fall kam es im Verlauf zu einer Überweisung einer fünfstelligen Summe. Die Transaktion konnte jedoch glücklicherweise von der Hausbank gestoppt werden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Anrufen und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Reagieren Sie nicht auf derartige Anrufe und legen Sie sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus!

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sollten Sie auf die Betrugsmasche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrem örtlichen Polizeirevier Anzeige.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

