Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Renitenter Ladendieb in Gewahrsam genommen

Rastatt (ots)

Ein ertappter mutmaßlicher Ladendieb hat sich am Donnerstagabend bei seinem Festhalten derart zur Wehr gesetzt, dass die eingreifende Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarkts in der Murgtalstraße leichte Verletzungen davontrug. Die Kassiererin wurde stutzig, als der 31-Jährige kurz nach 18:30 Uhr mit ausgebeulter Jacke vor ihr an der Kasse stand und lediglich einen Artikel bezahlen wollte. Die Angestellte war nicht gewillt, den offensichtlichen Warenschmuggel zu dulden und forderte den Verdächtigen auf, seine Jacke zu entleeren. Weil der 31-Jährige gleichermaßen nicht gewillt war, sich überführen zu lassen, spitze sich die Situation zu. Beim Versuch, sich dem Mann in den Weg zu stellen und ihn festzuhalten, entwickelte sich ein Gerangel, bei dem sich die Frau verletzte und von Kräften des Rettungsdienstes zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Couragierte Zeugen griffen nun in das Geschehen ein hielten den mit rund 1,5 Promille alkoholisierten Mann fest. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt führen die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen und verbrachten den 31-Jährigen in eine Ausnüchterungszelle.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell