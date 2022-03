Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach versuchtem Raub, Polizei bittet um Hinweise

Offenburg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 16. März, wurde eine 52-Jährige Opfer eines versuchten Raubdelikts. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 23:20 Uhr am Bahnhof in Offenburg, wo sie ihren mitgeführten E-Scooter zusammenklappte, um mit einem Taxi wegfahren zu können. Hierbei habe ein bislang unbekannter Mann versucht, ihr den Roller zu entreißen. Vier weitere männliche Personen, die offensichtlich zu dem Haupttäter gehörten, hätten das Geschehen zunächst beobachtet. Aufgrund des Gerangels um den Roller seien mehrere Taxifahrer auf die hilflose Lage der Frau aufmerksam geworden und eilten zur Hilfe. Beim Verladen des E-Scooters in den Kofferraum eines Taxis soll der Protagonist erneut versucht haben, diesen zu entwenden. Nur durch aktives Zutun des Taxifahrers habe dieser den Kofferraum schließen können. Ein weiterer Mann der Gruppe soll im weiteren Verlauf noch versucht haben, der Geschädigten den Rucksack zu entreißen, was allerdings nicht gelang. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden. Insbesondere der Taxifahrer, der die 52-Jährige transportiert hat, und die weiteren Taxifahrer am Bahnhof könnten bei den Ermittlungen weiterhelfen. Die Täter werden durch die 52-Jährige wie folgt beschrieben:

1. Haupttäter: ungefähr 20 Jahre alt, dunkelhäutig, etwa 175 Zentimeter groß, sehr schlanke Statur, dunkle kurze Haare. Er habe eine deutlich zu große blaue Jeans, eine graue Winterjacke und dunkle Turnschuhe getragen haben. Zur Tatzeit sei er alkoholisiert gewesen und hätte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Seine Zähne sollen auffällig schlecht gewesen sein.

2. Täter, der den Rucksack entreißen wollte: ungefähr 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig, kurze Haare. Er soll eine blaue Jeans sowie eine graue oder blaue Jacke getragen haben.

3. Die weiteren drei Gruppenmitglieder sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Gruppe wäre auffällig kräftig gewesen und hätte lange Rasta-Locken gehabt. Es sei mit weißen Turnschuhen, einer roten Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und einem gelben T-Shirt bekleidet gewesen.

