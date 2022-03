Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Bietigheim - Ingewahrsamnahme

Durmersheim, Bietigheim (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am frühen Mittwochmorgen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Laut Schilderung einer Anruferin soll es kurz vor 1:30 Uhr im nördlichen Bereich von Durmersheim zu einem Streit zwischen einem 21-Jährigen und seiner Freundin gekommen sein. Der junge Mann sei nun zu Fuß auf dem Weg in Richtung Rheinstetten und konnte wenig später im Bereich einer Tankstelle an der B36 von den alarmierten Polizisten angetroffen werden. Im Zuge einer erfolgten Personenkontrolle verhielt er sich aggressiv und beleidigte fortwährend die eingesetzten Beamten. Ein Familienmitglied nahm den sichtlich alkoholisierten Mann in seine Obhut. Gegen 4 Uhr kam es erneut zu einem Polizeieinsatz, weil sich der 21-Jährige offenbar mit einem Taxi auf den Weg zu seiner Freundin gemacht habe. Auf der B36, in Höhe der Ausfahrt Bietigheim, konnte das Taxi angehalten und der Störenfried vorläufig festgenommen werden. Ein mitgeführtes Messer wurde beschlagnahmt. Im Anschluss wurde der Mann in eine Fachklinik überstellt. Nun erwarten ihn Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.

