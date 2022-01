Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, B3 - Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ringsheim, B3 (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend. Gegen 22:15 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Ford auf der B3 zwischen den Kreisverkehren Ringsheim-West und Ringsheim-Nord unterwegs. Möglicherweise aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Ford-Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mehrmals mit den dortigen Schutzplanken.

