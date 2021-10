Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Warnung vor Telefonanrufen, Hinweise der Polizei

Kehl (ots)

Mit erfundenen Geschichten, die über das Telefon verbreitet werden, sorgen bislang unbekannte und vermeintliche Betrüger seit einigen Wochen unter anderem in Kehl für Aufregung und Verwirrung. Bei einem dieser Telefonate wurde einer Frau vorgetäuscht, dass eine "Vollzugsbehörde" am anderen Ende der Leitung wäre, und dass eine Pfändung aus einem Glücksspielvertrag bestehen würde. Glücklicherweise fiel die Angerufene nicht auf die Täuschung herein.

Wenn Ihnen Anrufe zweifelhaft vorkommen rät die Polizei:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Telefonanrufe.

/jv

