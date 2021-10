Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Ettenheimmünster - Gibt es Zeugen?

Ettenheim (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend ist in einem Freiluftgehege in der Münstertalstraße ein Pferd von einem Unbekannten verletzt worden. Die Stute musste von einem Tierarzt versorgt werden. Nach Einschätzung der Beamten des Polizeipostens Ettenheim dürfte die Verletzung an dem Vierbeiner mutwillig herbeigeführt worden sein. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und erhöhte Aufmerksamkeit. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07822 44695-0.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell