Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Passanten angepöbelt und Autos durch Tritte beschädigt: Randalierer muss ins Gewahrsam

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein alkoholisierter Mann hat am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Nordstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Der 49-Jährige aus Fuldatal, bei dem ein Atemalkoholtest später rund 0,7 Promille ergab, hatte gegen 18 Uhr in der Mombachstraße, Ecke Gottschalkstraße, Passanten angepöbelt und gegen die Spiegel geparkter Autos getreten. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem lauthals schreienden Randalierer, während er der Polizei telefonisch den Standort durchgab. So konnte der 49-Jährige durch eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord nur wenige Augenblicke später in der Holländischen Straße festgenommen werden. Den aggressiven und bereits hinreichend polizeibekannten Mann brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Da zwei geparkte Pkw durch die Tritte beschädigt wurden, muss sich der 49-Jährige nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell