POL-OG: Lahr - Zeugen nach Tierquälerei gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg haben wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Katze in Lahr durch einen Drahtschlinge schwer verletzt wurde. Wie den Beamten Anfang der Woche angezeigt wurde, wurde das Tier am 22. September (Mittwoch) in einem Gebüsch im Bereich der Langeckstraße/Im Talblick aufgefunden. Dabei war ein Hinterlauf mit einem Draht gefangen, wodurch eine Teilamputation des Laufes durch einen Veterinär unumgänglich wurde. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Draht vorsätzlich gelegt wurde, sind die Ermittler nun auf der Suche nach Zeugen. Wer in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich mit seinen Hinweisen unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

