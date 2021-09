Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Unfallflucht

Rastatt (ots)

Seit dem frühen Sonntagmorgen sieht ein 51-Jähriger einem Strafverfahren wegen Unfallflucht entgegen. Gegen 06.30 Uhr wollte der Mann mit seinem Pkw in der Friedhofstraße rückwärts aus einem Hof in den fließenden Verkehr einfahren, übersah jedoch das auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellte Fahrzeug eines 45-Jährigen. Im weiteren Verlauf soll er versucht haben, den Besitzer des Audi selbstständig ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Ohne die Polizei zu verständigen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Pkw-Lenker unerlaubt die Unfallstelle. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6500 Euro.

