Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Alkoholisiert am Steuer

Gengenbach (ots)

Seine offenbar alkoholisierte Autofahrt und beleidigende Äußerungen gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten, hat für einen 53-Jährigen seit dem Freitagmorgen ein juristisches Nachspiel. Der Mann war in den frühen Morgenstunden nach Streitigkeiten in einer Gaststätte in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand hinter das Steuer seines Alfa Romeos gesessen und wurde durch die Polizei in der Hauptstraße gestoppt. Weil er in der Folge den Atemalkoholtest verweigerte, führte der Weg aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung zur Blutentnahme. Auf dem Weg dorthin beleidigte der Mann die beiden Ordnungshüter, weshalb er einer weiteren Anzeige entgegen sieht. Einen Führerschein mussten die Beamten nicht beschlagnahmen: Dieser war durch die französischen Behörden wegen einer Trunkenheitsfahrt bereits eingezogen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell