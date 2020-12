Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Windschutzscheibe eingeworfen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Windschutzscheibe eines weißen VW-Tiguan eingeworfen, das meldete am 30.11.2020, gegen 13:50 Uhr, ein 21-Jähriger. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Auto war seit dem Abend des 29.11.2020 in einem Hinterhof in der Berthold-Schwarz-Straße abgestellt.

Wer hat etwas beobachtet oder gehört? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter*in geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell