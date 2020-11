Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - 19-Jähriger angegriffen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (29.11.2020, gegen 19 Uhr) wurde ein 19-Jähriger in der Erich-Reimann-Straße (Bereich Südweststadion) von drei Männern angegriffen. Zunächst hatte einer der Männer dem 19-Jährigen in den Nacken geschlagen und ihn beleidigt. Als er daraufhin zu fliehen versuchte, wurde der 19-Jährige festgehalten und zu Boden gestoßen. Danach schlug und trat die Gruppe auf ihn ein. Hierdurch erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Schließlich ließ die Gruppe von ihm ab. Bevor die drei Männer flohen, sprühten sie dem 19-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht.

Die drei Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Etwa 1,75m groß, kein Bart, 18-20 Jahre Täter 2: Etwa 1,85m groß, Dreitagebart Täter 3: Etwa 1,80m groß, kein Bart, ca. 20-25 Jahre

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell