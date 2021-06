Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radlerin gestürzt

Offenburg (ots)

Eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Mittwochmorgen an der Einmündung der Grabenallee zur Zähringerstraße gestürzt und hat sich ersten Feststellungen zufolge eine Handfraktur zugezogen. Sie wurde von Helfern des Rettungsdienstes in ein Offenburger Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Offenburg nicht vor. Vielmehr kommt eine Fehlbedienung der Bremse durch die Radlerin in Betracht, was letztlich zu dem sich kurz vor 9 Uhr zugetragenen Malheur geführt haben dürfte.

/wo

