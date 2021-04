Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Rotlicht über Kreuzung gefahren

Rastatt (ots)

Eine 37-Jährige wollte am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Kreuzung kommend vom Berliner Ring / Rauentaler Straße in Richtung Karlsruher Straße überqueren. Vermutlich übersah die Frau das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Inmitten des Kreuzungsbereichs bremste sie ihr Auto bis zum Stillstand ab, so dass zwei kreuzende bereits bei Grünlicht angefahrene Autolenker zur Verhinderung einer Kollision ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen mussten. Im Berliner Ring wurde die Fahrzeuglenkerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie muss nun entsprechende Ermittlungen über sich ergehen lassen.

/ph

