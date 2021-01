Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Erfolgreiche Suche nach verirrtem Wanderer

Fischerbach (ots)

Am Spätnachmittag des 15.01.2021, gegen 17:45 Uhr, meldete eine Frau aus Zell am Harmersbach, dass sich ihr Mann bei einer Wanderung im Bereich Fischerbach, Nillhöfe, im Wald verirrt habe. Er war auf dem Weg zum Brandenkopf als er sich verirrte und an einer Hütte auflief. Die genaue Örtlichkeit konnte er nicht benennen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. durch einen Polizeihubschrauber, der Feuerwehr Fischerbach sowie der Bergwachten Offenburg und Baiersbronn-Obertal wurden im Bereich eingeleitet. Ein Rettungswagen aus Zell am Harmersbach und ein Notarzt aus Hausach waren ebenfalls im Einsatz. Die Person konnte durch den Polizeihubschrauber lokalisiert werden. Rettungskräfte wurden zugeführt und die Person konnte wohlbehalten an einer Hütte angetroffen werden.

