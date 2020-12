Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Küchenbrand

OffenburgOffenburg (ots)

Nach einem Küchenbrand am Sonntagmorgen in einem Wohnheim "Am hohen Rain" hat eine Bewohnerin leichte Verletzungen erlitten. Sie hat den Brand möglicherweise durch eine unsachgemäße Handhabung mit einer brennbaren Flüssigkeit selbst ausgelöst. Weitere Bewohner aus unmittelbar angrenzenden Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber später wieder in ihr Domizil zurückkehren. Knapp 20 Minuten nach dem eingegangenen Notruf um 9:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg Entwarnung geben - das Feuer war gelöscht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro beziffert.

