Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim- Rollerfahrer geflüchtet, Zeugen gesucht

KuppenheimKuppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der Einmündung von K 3713 zur L67, direkt vor dem Bahnübergang. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die K3713 von Bischweier kommend zur Einmündung in Richtung Kuppenheim. Beim Linksabbiegen übersah der Heranwachsende den vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Hierbei prallte der bislang unbekannte Rollerfahrer gegen den Kotflügel des Skodas und soll anschließend auf den Asphalt gestürzt sein. Der 20-jährige Heranwachsende stieg aus seinem Wagen aus und machte dem Rollerfahrer zu verstehen, dass er zur Aufnahme des Unfalls die Polizei verständigt habe. Daraufhin soll der Rollerlenker, ohne seine Personalien anzugeben, die Flucht ergriffen haben. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Roller wohl um ein Modell der Marke Piaggio, der vermutlich von Rot auf weiß um lackiert wurde. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau dauern momentan noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /kw

