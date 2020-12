Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Von der Fahrbahn abgekommen

HaslachHaslach (ots)

Ein 23-Jähriger wurde am Freitag leicht verletzt ins Klinikum Offenburg eingeliefert, da er zuvor auf der B33 in Richtung Offenburg von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 1 Uhr morgens geriet der VW-Fahrer alleinbeteiligt ins Schleudern und landete auf der Höhe von Berghaupten im Graben. Der 23-Jährige befand sich alleine in seinem Auto und es wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Unfallhergang ist derzeit Bestand der polizeilichen Ermittlungen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

