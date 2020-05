Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Entblößt

Friesenheim (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden ging beim Führungs- und Lagezentrum der Anruf einer Frau ein, dass ein Mann mittleren Alters in der Nähe ihrer Arbeitsstelle in der Hauptstraße mit heruntergelassener Hose dastehe und anschließend in seinem Genitalbereich hantiert haben soll. Bei Eintreffen der Polizeistreife gegen 6 Uhr konnte der amtlich bekannte Verdächtige noch in der Hauptstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Seit Ostern war er bereits mehrmals wegen derselben Vorgehensweise angetroffen und zur Anzeige gebracht worden. Nach der polizeilichen Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Mann am Vormittag wieder entlassen. Neben der Vorlage einer Strafanzeige wird geprüft, ob wegen Wiederholung ähnlich gelagerter Fälle weitere Maßnahmen gegen den Exhibitionisten eingeleitet werden können.

