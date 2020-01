Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Kirche

Lahr (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag 19 Uhr in die Räumlichkeiten einer Kirche in der Rainer-Haungs-Straße eingestiegen. Vermutlich durch einen zuvor erbeuteten Schlüssel, gelangten sie ohne größere Anstrengungen in das Gebäude und durchsuchten hier diverse Schränke nach Wertgegenständen. Letztlich entwendeten die Langfinger verschiedene Elektrogeräte, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen aufgenommen.

/jh

