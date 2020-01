Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Langenwinkel, Ettenheim - Eingebrochen

Lahr, Ettenheim (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das akustische Signal einer Alarmanlage einen Einbruch in den frühen Donnerstagmorgenstunden in eine Waschanlage in der Hans-Inderfurth-Straße verhindert haben. Unbekannte haben in der Nacht zunächst ein Fenster eingeschlagen und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Von dem unerwarteten Alarm abgeschreckt, dürften sie anschließend ohne Beute das Weite gesucht haben. Im ähnlichen Zeitraum haben sich Unbekannte in einem Waschpark in der Kreuzerwegstraße in Ettenheim zu schaffen gemacht. Die ungebetenen Besucher hatten es hierbei auf einen Münzbehälter abgesehen und hieraus mehrere Wertmarken entwendet. Sie hinterließen durch ihr grobes Vorgehen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. /hy

