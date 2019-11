Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Fenster aufgebrochen

Lichtenau (ots)

Nachdem Unbekannte am Montag offenbar ein Fenster eines Hauses in der Straße `Im Mühlstück` aufgebrochen haben, wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Die ungebetenen Besucher haben sich vermutlich im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und -abend mit Werkzeugen an dem Fenster an der Gebäuderückseite zu schaffen gemacht, die Wohnung aber nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer: 07223 990970 gemeldet werden. /ma

