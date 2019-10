Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit Baum kollidiert und verletzt

Bühl (ots)

Die Fahrt eines 44-Jährigen endete am Dienstagmorgen in der Hauptstraße an einem Baum. Der Fahrer eines Dacia kam kurz vor 6 Uhr, im Kreisverkehr in Höhe der Ausfahrt Rungstraße, von der Fahrbahn ab überfuhr einen Verkehrsteiler mit Hinweisschild und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen dort stehenden Baum. Der Verunfallte musste ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden. Sein nicht mehr fahrbereiter Logan musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nicht ausgeschlossen wird, dass medizinische Gründe zum Unfall beigetragen haben könnten.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell