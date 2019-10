Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall verursacht und davongefahren

Offenburg (ots)

Am Dienstag gegen 11:35 Uhr stand ein älterer Mann mit seinem grauen Passat als erstes Fahrzeug an der rot zeigenden Ampelanlage der Freiburger Straße zur Einmündung Hauptstraße. Hinter ihm stand eine 20-Jährige mit ihrem Peugeot. Als der Passat rückwärts rollte, hupte die Peugeot-Fahrerin mehrfach, um den Passatfahrer zu warnen. Dieser reagierte jedoch nicht und letztendlich prallte der Passat gegen den Peugeot. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen einen dahinterstehenden Ford eines 34-Jährigen geschoben. Am Peugeot und am Focus entstand ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Der Passatfahrer fuhr dann, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, davon. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Den Senior erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht.

