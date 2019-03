Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Schwarzfahrer" mit Teleskopschlagstock und Aufenthaltsermittlungen

Halle (ots)

Am gestrigen Montag, den 11. März 2019, gegen 18:00 Uhr, wurde das Bundespolizeirevier Halle über einen "Schwarzfahrer" informiert. Der 37-Jährige nutzte einen Zug von Delitzsch nach Halle ohne Zugticket. Am Hallenser Hauptbahnhof konnte der Mann gestellt werden. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der Mann per Aufenthaltsermittlungen durch die Staatsanwaltschaften Leipzig und Halle gesucht wurde. Grund für die Ausschreibungen war eine Betrugshandlung und eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurde am gestrigen Tag in seiner Hosentasche ein verbotener Teleskopschlagstock festgestellt. Dieser wurde durch die Beamten sichergestellt. Neben einer Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen erhält der 37-Jährige auch einen Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Den Staatsanwaltschaften wurde die aktuelle Anschrift des "Schwarzfahrers" umgehend mitgeteilt.

