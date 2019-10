Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gewahrsamnahme und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr wurden in der Nacht auf Montag aufgrund einer stark betrunkenen, die Nachtruhe durch Schreie störende Person in die Schützenstraße gerufen. Der vor Ort angetroffene 41-Jährige zeigte sich beim Eintreffen der Streife unkooperativ, was eine Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Gegenstände nach sich zog. Hierbei konnten diverse verbotene Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seines unrühmlichen Verhaltens durfte der Mann seinen Rausch in polizeilichem Gewahrsam ausschlafen. Des Weiteren erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

