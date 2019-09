Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Drei Verletzte bei Unfall

Ettenheim (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall der sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Abfahrt von der B 3 auf die Kreisstraße 5348 ereignet hat. Ein 18-jähriger Autofahrer war hierbei mit seinem Honda in der dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn gerutscht und gegen einen Baum auf dem Bankett der Gegenfahrbahn geprallt. Er sowie seine beiden jugendlichen Mitfahrerinnen wurden hierbei verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren. /ag

