Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Mercedes in Brand gesetzt, Hinweise erbeten

Lahr, Kippenheimweiler (ots)

Der Brand eines Mercedes hat am Mittwochmorgen in der Straße "Niedermatten" zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Eine Anwohnerin meldete gegen 5:18 Uhr ein in Flammen stehendes Auto. Die Wehrleute waren schnell zur Stelle und konnten das Feuer löschen. Die E-Klasse dürfte allerdings nicht mehr zu reparieren sein. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach einer erfolgten Spurensicherung durch Kriminaltechniker dürfte der Wagen im Frontbereich mutwillig in Brand gesetzt worden sein und somit mit den anhaltenden Brandereignissen in der südlichen Ortenau in Verbindung stehen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten. /wo

