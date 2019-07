Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - unbekannter Fahrzeugführer beschädigt ein Verkehrszeichen und flüchtet (FOTO) - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit vom Montag, 15.07, 18:00 - 16.07., 05:05 Uhr kam es in Varel auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße, in Höhe Am Pfarrgarten zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Frau machte eine Funkstreifenwagenbesatzung am frühen Dienstmorgen, 16.07. darauf aufmerksam, dass sie die Beschädigung eines auf einer Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichens festgestellt hätte. Das Verkehrszeichen 222 wurde vom Pfosten abgetrennt, der Bereich um den Pfosten wurde durch Reifenspuren aufgewühlt (FOTO).

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Anhand der vorgefundenen Unfallspuren geht die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug von Nordenham kommend, halbseitig über die Verkehrsinsel gefahren ist und dabei das Verkehrszeichen touchierte und damit beschädigte.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

