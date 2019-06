POL-OG: Hügelsheim - Schlange im Schwalbennest

Polizeipräsidium Offenburg

Ungebetenen Besuch hatte ein mutmaßlich an einem Schopf brütendes Schwalbenpaar in der Neue Straße in Hügelsheim. Eine Anwohnerin stellte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr fest, dass sich um das Schwalbennest eine Schlange breit gemacht hatte. Sie meldete ihre Feststellung über Notruf dem Polizeipräsidium Offenburg. Nach Übermittlung eines Bildes der Schlange an einen Reptilienexperten durch Beamte der Funkleitstelle der Polizei in Offenburg identifizierte dieser sie als eine ungiftige Kornnatter, die üblicherweise in Nordamerika heimisch ist. Da zur Beute dieser Schlangenart auch Vögel gehören ist anzunehmen, dass sich die Kornnatter aus diesem Grund zum Vogelnest in 3 bis 4 Meter Höhe hingeschlängelt hatte. Das weitere Vorgehen wird nunmehr von der Anruferin mit der Gemeindeverwaltung besprochen. /ag

