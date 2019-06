Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahren unter Alkoholeinwirkung

Rastatt (ots)

Schmerzhaft endete für einen 45-Jährigen am Mittwochabend das Radfahren nach mutmaßlich zu viel Alkoholkonsum. Gegen 20 Uhr war er auf der Alten Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr kurz vor der Einmündung zur Rauentaler Straße gegen einen dort geparkten Toyota. Am Auto entstand dabei ein Schaden von circa 1.000 Euro. Der Radfahrer fiel nach dem Aufprall auf den Toyota auf die Straße und verletzte sich hierbei so sehr, dass er ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Rastatt stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige augenscheinlich zu viel Alkohol getrunken hatte, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Den 45-Jährigen erwartet nun außerdem eine entsprechende Strafanzeige. /ag

