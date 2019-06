Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Brand eines Gartenhauses

Friesenheim, Oberweier (ots)

Aus noch unklarer Ursache geriet am Donnerstag ein Bienenstock in der Oberweierer Hauptstraße in Brand. Gegen 12 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei von dem Feuer in Kenntnis gesetzt, dass sich mittlerweile auf ein daneben befindliches Gartenhaus ausgebreitetet hatte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert werden. Ersten Schätzungen zu Folge ist durch das Feuer ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

