Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -Unfallflüchtiger nach Fahndung gestellt

Baden-Baden (ots)

Nach einem Unfall auf der B3 am Dienstagmorgen, konnte der im Anschluss flüchtende LKW-Fahrer in einem nahe gelegenen Industriegebiet durch die Polizei festgestellt werden. Gegen 10:55 Uhr war der 49-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der B3 in Richtung Sandweier unterwegs. Als er an der Ampelanlage zur L 67 bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, setzte er kurzerhand rückwärts und schob dabei den KIA einer 34-Jährigen auf den Opel eines 27-Jährigen. Beide standen zu diesem Zeitpunkt hinter dem Lkw an der roten Ampel. Trotz des Schadens von rund 5.000 Euro und dem Hupen der Beteiligten, setzte der Berufskraftfahrer seine Fahrt fort. Den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelang es, den Mann und seinen 40-Tonner in einem naheliegenden Industriegebiet zu finden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell