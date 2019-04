Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall mit gestohlenem Auto

Rastatt (ots)

Die Ausfahrt mit einem gestohlenen Mazda endete am Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, mit einem Unfall in der Plittersdorfer Straße. Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, entwendete ein noch unbekannter Täter in der Bahnhofstraße die noch im Zündschloss steckenden Schlüssel eines Mazda, um wenig später zurückzukehren und das gesamte Auto zu entwenden. Bei der anschließenden Fahrt kam der unbekannte Langfinger gegen 0:20 Uhr in der Plittersdorfer Straße von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Gartenmauer, einer Gelben Tonne und schließlich mit einem Laternenmasten. Der gestohlene Wagen wurde im Anschluss auf dem Dach und quer zur Fahrbahn liegend zurückgelassen und der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Während durch umherfliegende Unfallteile ein geparktes Fahrzeug leicht beschädigt wurde, musste die Feuerwehr Rastatt die Laterne vom Strom trennen und beseitigen. Insgesamt war ein Sachschaden von über 5.000 EUR zu verbuchen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zu dem unbekannten Autodieb aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell