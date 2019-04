Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diesel abgezapft

Offenburg (ots)

Noch unbekannten Dieben ist es in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gelungen rund 600 Liter Diesel abzuzapfen. An einem in der Schutterwälder Straße abgestellten Bagger wurde der Tankdeckel aufgebrochen und Diesel abgepumpt. Aus einem anderen Tank an einer Baustelle nahe der Straße `Drei Linden` brachen die Diebe ein Vorhängeschloss auf um an den Kraftstoff zu gelangen. Die Unbekannten hatten es auch auf den Dieselkraftstoff eines Generators abgesehen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. /ph

