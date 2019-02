Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald -Gescheiterte Einbrüche

Schutterwald (ots)

Aufgrund einer auslösenden Alarmanlage wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einbruch in die Gaststätte des Waldstadions gerufen. Mehrere Streifenbesatzung eilten kurz nach 4 Uhr in die Straße "Am Wald". Im Gebäude selbst konnte niemand mehr festgestellt werden. Lediglich eine geöffnete Schublade im Thekenbereich und ein geöffneter Schrank belegten die Anwesenheit des unbekannten Eindringlings. Offenbar schlug dieser ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Nach ersten Feststellungen wurde aber nichts entwendet. Die Suche nach dem nächtlichen Besucher wurde zeitweise durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Letztlich führte dies aber nicht zur Ergreifung des Einbrechers. Ob ein Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch zwei Stunden zuvor in der Binzburgstraße besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Hier schob gegen 2 Uhr ein Unbekannter einen Rollladen an einem Wohnhaus nach oben und versuchte offenbar die dahinter liegende Scheibe einzuschlagen. Die Bewohnerin wurde jedoch darauf aufmerksam und schaltete das Licht ein. Dadurch vertrieben, suchte auch hier der Unbekannte das Weite. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell