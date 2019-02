Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach -Eingebrochen

Gernsbach (ots)

Ein noch unbekannter verschaffte sich am Dienstag zur Mittagszeit Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße und entwendet daraus Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr gelang es dem Einbrecher auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufzuhebeln und so in die Wohnung einzudringen. Nachdem er sämtliche Schränke durchwühlt hatte, machte er sich unerkannt mit seiner gemachten Beute davon. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben nach der Spurensicherung die Ermittlungen zur Identität des unerwünschten Besuchers aufgenommen.

/rs

