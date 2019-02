Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Mit Alkohol von der Fahrbahn abgekommen

Kappel-Grafenhausen (ots)

Die Fahrt eines 35-jährigen VW-Fahrers mündete am frühen Dienstagabend in der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann war gegen 18:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Kappel und Wittenweier unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Kurvenwarnbaken streifte und hierdurch auch sein Auto beschädigte. Vorsichtshalber wurde der Mann zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht, wo sich jedoch herausstellte, dass er sich nicht verletzt hatte. Wie sich bei der Überprüfung durch Beamte des Polizeipostens Ettenheim allerdings herausstellte, wies der VW-Fahrer einen Alkoholwert von nahezu eineinhalb Promille auf. Eine Blutentnahme, die Einbehaltung seines Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sind nun die Folgen.

