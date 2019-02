Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall mit Sachschaden

Haslach (ots)

Ein Zusammenprall zweier Autos hat am Dienstagmittag an der Kreuzung der Engelstraße zur Sägerstraße zu einem Sachschaden von rund 12.000 Euro geführt. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Mercedes kollidierte hierbei beim Linksabbiegen in die Sägerstraße mit dem Audi eines 31-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell