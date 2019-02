Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahrverbot droht

Gernsbach (ots)

Ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, mehrere Wochen Fahrverbot und Punkte in der Flensburger Kartei erwarten einen Mercedes-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle in der Schloßstraße am Dienstagabend. Gegen 22:30 Uhr wurden dort Fahrer und Fahrzeug durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit etwa 0,7 Promille am Steuer seines Fahrzeuges saß.

/rs

