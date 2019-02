Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Hoher Schaden nach Unfallflucht

Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Eichetstraße sind die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim auf der Suche nach Zeugen. Nach aktuellem Sachstand dürfte vermutlich der Fahrer eines Lastwagens beim Rangieren in ein dortiges Hofgrundstück gefahren sein und dabei einen massiven Stahlpfosten derart beschädigt haben, dass hierdurch auch ein daran befestigtes Schiebetor in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der so verursachte Schaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07222 47002 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell