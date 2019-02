Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall -Monheim- 1902052

Mettmann (ots)

Am 09.02.2019, gegen 12.25 Uhr, kam es auf der Kreuzung Hauptstraße/Humboldtstraße in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer. Ein 71 jähriger Monheimer befuhr mit seinem Pkw Ford die Deichstraße in Richtung Humboldtstraße. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem von rechts kommenden 34 jährigen Fahrradfahrer aus Düsseldorf. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und musste mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er in stationärer Behandlung verbleiben musste.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Es kam während der Unfallaufnahme zu geringen Verkehrsstörungen.

