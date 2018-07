POL-OG: Lahr - Maschinenbrand

Lahr (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmorgen zu einem Brand innerhalb eines Betriebes in der Tullastraße gerufen worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat dort kurz vor 5.30 Uhr eine Maschine infolge eines technischen Defekts, möglicherweise durch eine Überhitzung, Feuer gefangen und einen Schwelbrand mit erheblicher Rauchentwicklung ausgelöst. Die Wehrleute aus Lahr bekamen die Flammen schnell in den Griff, so dass auch keine Verletzte zu beklagen sind. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

