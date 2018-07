POL-OG: Rastatt, B 462 - Rückstau nach Auffahrunfall

Rastatt, B 462 (ots) - Ein erheblicher Rückstau hat sich am Mittwochvormittag nach einem Auffahrunfall auf der B 462 zwischen der Tunnelkreuzung und der Anschlussstelle Rastatt-Nord gebildet. Dort war gegen 11.10 Uhr ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer einem abbremsenden Sattelzug eines 41-Jährigen aufgefahren. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Bereits kurz vor 9.30 Uhr war es an der Kreuzung der B 3 zur B 462 zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem Lastzug gekommen. Die beiden 56 und 68 Jahre alten Unfallbeteiligten hatten sich nebeneinander fahrend beim Abbiegen von der B 3 in die B 462 seitlich gestreift. Der seitliche Zusammenprall hatte einen Sachschaden von circa 7.000 Euro zur Folge.

