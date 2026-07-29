Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rettungswagen touchiert Außenspiegel auf Einsatzfahrt

Ludwigsburg (ots)

Eine Rettungsdienstbesatzung fuhr am Dienstag (28.07.2026) gegen 17.30 Uhr im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Martinshorn sowie Blaulicht die Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg in Richtung Keplerstraße entlang. An der Kreuzung zur Gänsfußallee hatten die anderen Verkehrsteilnehmenden eine Rettungsgasse gebildet. Bei Durchfahren dieser Rettungsgasse touchierte der 26 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines kleinen weißen Transporters, der ebenfalls in der Rettungsgasse stand.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen.

Aufgrund des Rettungseinsatzes konnte der 26-Jährige nicht stoppen, meldete den Unfall anschließend sofort der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei an der genannten Unfallstelle war der Transporter nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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