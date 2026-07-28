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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte entwenden Feuerlöscher aus Friedrich-Abel-Gymnasium und verursachen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (24.07.2026), 12:45 Uhr und Montag (27.07.2026), 07:30 Uhr verschaffte sich die bislang noch unbekannte Täterschaft mutmaßlich über ein Fenster Zutritt zu einem Gymnasium im Alten Postweg in Vaihingen an der Enz und entwendeten zwei Feuerlöscher, die später entleert im Umfeld der Schule aufgefunden wurden. Wo der Inhalt der Feuerlöscher versprüht wurde, ist derzeit noch unbekannt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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